Titandioxid : „Öko-Test“ bemängelt schädliche Stoffe in Lipgloss

„Öko-Test“ bemängelt schädliche Stoffe in Lipgloss

Frankfurt/Main Manche Farbpigmente in Kosmetika stehen in der Kritik. Etwa das umstrittene Titandioxid. 8 von 16 getesteten Lipgloss-Produkten erhielten von „Öko-Test“ - nicht nur deswegen - ein „ungenügend“.

Lipgloss sorgt für Glanz und Farbe auf den Lippen, es gibt ihn mit und ohne Geschmack und in allen Farbschattierungen. Manche Inhaltsstoffe, darunter Titandioxid, Mineralölbestandteile oder Kunststoffverbindungen überzeugten die Tester der Zeitschrift „ Öko-Test “ (12/2021) aber gar nicht.

Die Hälfte der untersuchten Produkte erhielt die Note „ungenügend“. 16 rote deckende Lipgloss-Produkte wurden im Labor untersucht, darunter sieben zertifizierte Naturkosmetika. Das Resultat: Ganze 8 Produkte, allesamt konventionelle Produkte, bekamen die Note „ungenügend“, 5 weitere Gloss ein „befriedigend“. Drei Produkte, alle Naturkosmetika und die einzigen ohne Titandioxid, schnitten mit „sehr gut“ ab: Das „Jelly Pudding Lipgloss 40 Addicted to red“ der Marke Alverde, das „Natural Lipgloss Kiss Me“ von Benecos und von Dr. Hauschka das „Lip Gloss 04 Goji“.

Achtung: Titandioxid

Die EU-Kommission plant, den umstrittenen Zusatzstoff ab 2022 in Lebensmitteln zu verbieten. Eine Aufnahme über die Haut ist zwar nicht bewiesen, Lippenstifte und Lipgloss werden aber schnell abgeleckt und gelangen so in den Verdauungstrakt.