Gesicht waschen mit Öl? Der Oil-Cleansing-Hype erklärt: Öko-Test und Stiftung Warentest geben Tipps

Stiftung Warentest hat Oil-Cleansing-Produkte genauer unter die Lupe genommen und einige wichtige Punkte hervorgehoben. Für Anfänger empfiehlt es sich, zunächst verschiedene Öle auszuprobieren, um das passende für den eigenen Hauttyp zu finden. Kosmetische Reinigungsöle enthalten oft Mischungen aus Rizinus-, Oliven-, Sonnenblumen- sowie Mandel-, Traubenkern-, Jojoba- oder Arganöl. Diese Mischungen sind häufig mit so genannten Emulgatoren angereichert. Diese Inhaltsstoffe erleichtern das Abwaschen, indem sie das Öl in eine milchige Emulsion verwandeln, wenn es mit Wasser in Kontakt kommt.