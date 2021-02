Gel statt Schere : Online-Tipps für die Lockdown-Frisur

Delmenhorst Das Scherenklappern ist im Lockdown verstummt, seit vielen Wochen sind die Friseurläden zu. Stichwort: Körpernahe Dienstleistung. Alles sprießt, wächst, wuchert. Lieber erstmal stylen als selbst schneiden, rät Friseurmeister Ümit Akbulut.

Akbulut: Es geht in erster Linie um Hilfestellung. Konturen nachschneiden, Nacken säubern, Bartschneiden. So was. Wir wollen aber auch Kontakt halten und einfach ein Lebenszeichen geben und zeigen: „Hey, wir sind noch da.“ Wir bieten auch ein Vater-Tochter-Zopfseminar an.