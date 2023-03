Stylingregel im Check : Pullunder trägt man nur im Winter?

Senden Pullunder sind altbacken - und man trägt sie nicht im Sommer? Zeit mit diesem Mode-Mythos aufzuräumen.

Der Pullunder ist - vereinfacht gesagt - ein Pulli ohne Ärmel. Und als solcher wird er oft vor allem als Kleidungsstück für die kalte Jahreszeit gesehen. Lange Zeit galt der Pullunder auch als langweilig, altbacken und spießig, so die Modeberaterin Sonja Grau. Doch mit beidem ist es vorbei.

„Der Pullunder hat einfach Stil“, so Grau. Und er ist besonders in der Damenmode als Trendstück angekommen. „Man könnte sogar sagen, dass der Pullunder in diesem Sommer ein wahrer Hit und damit Hingucker ist.“