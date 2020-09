Rauchfreie Tradition : Wie der Kautabak nach Deutschland kam

Wer kennt sie nicht, die Bilder von starken Kerlen mit Kautabak zwischen den Zähnen und einem Spuckbecher in der Hand, in den alle paar Minuten durch den Mundwinkel gespuckt wird? Dass Kautabak eine rauchfreie Alternative zum Nikotingenuss durch Zigaretten, Zigarren oder Pfeife ist, ist eigentlich jedem bekannt. Doch wie kam es eigentlich dazu, dass der getrocknete Tabak Einzug in die deutsche Gesellschaft hielt?

Kautabak hat Tradition, so viel steht fest. Und diese Tradition nahm ihren Ursprung in den USA. Noch heute ist der rauchfreie Tabak dort sehr beliebt, hat sich aber auch in die ganze Welt verbreitet. Chew und Dip sind neben Schnupftabak die Mittel der Wahl, wenn die entspannende Wirkung des Nikotins herbeigesehnt wird, aber auf Rauch verzichtet werden soll.

Christoph Kolumbus: Der Entdecker

Landläufig gilt Christoph Kolumbus als der Entdecker von Amerika und dessen Ureinwohnern. Dass andere Forscher, beispielsweise Amerigo Vespucci, nach dem die beiden Kontinente Nord- und Südamerika sogar benannt worden sind, schon vorher dort waren, wird gerne vernachlässigt.

Es lässt sich aber nicht leugnen, dass Kolumbus auf seinen Erkundungstouren für die britische Königin in den Jahren 1492 und 1504 einiges in der Welt bewegt hat. Seine Schiffsreisen waren der Ursprung der Bevölkerung Nordamerikas durch Seemächte und somit die Basis für die Pilgerväter, die das Land eroberten und die Urbevölkerung kaltblütig vertrieben. Zunächst wurde deren Wissen über die Umgebung, Flora und Fauna allerdings für eigene Zwecke genutzt. Auf diese Art entdeckte Christoph Kolumbus zwar nicht als Erster den nordamerikanischen Kontinent, allerdings viele andere Dinge.

Die Tabakpflanze: Natürliches Nikotin

Im Zuge der Erforschung von Land und Leuten erregten vor allem Nutzpflanzen Kolumbus Interesse. So lernte sein Team beispielsweise die Kartoffel kennen, aber auch die Tabakpflanze. Dass getrockneter Tabak sich zum Rauchen eignet und entspannend auf das Gemüt wirkt, sprach sich schnell herum.

Christoph Kolumbus beschloss aus diesem Grund, auf dem Weg in heimische Gefilde einige Tabakpflanzen mitzunehmen, um diese auch in England anzusiedeln. So hielt der Tabakkonsum auch in Europa Einzug.

Kautabak: Rauchfrei und entspannend

Dass Tabak sich nicht nur zum Rauchen eignet, wussten die Natives in Nordamerika. So wurden die nikotinhaltigen Bestandteile getrocknet und gepresst, um diese dann zu kaufen. Auf diese Art wurde das Nikotin in den kleinen Tabakperlen im Mund durch den Speichel und die Bewegung aktiviert und konnte in die Schleimhäute übertreten.

Bei den Pilgern rund um Kolumbus handelte es sich bekanntlich um Seeleute, die auch Holzschiffen zwischen Nordamerika und England pendelten. Auf diesen Seereisen wäre das Rauchen aufgrund der Brandgefahr zu gefährlich gewesen, doch die Seemänner wollten auf den wertvollen Tabak auch auf der Reise nicht verzichten. Deshalb sahen sie sich Zubereitung und Gebrauch der Tabakpastillen von den Ureinwohnern ab und sorgten so während der Reise für ihr Nikotin-Level.

Dieses Wissen gaben sie in der Heimat natürlich auch an ihre Landsleute weiter. So wurden die mittlerweile auch in Europa heimischen Tabakpflanzen nicht nur für die Herstellung von Zigaretten, sondern auch für die Herstellung von Kautabak verwendet.

Neue Sorten: Anbau und Weiterentwicklung

In den folgenden Jahrzenten und Jahrhunderten wurde die Produktion von Kautabak stets weiterentwickelt und es kamen neue Marken und Darreichungsformen auf den Markt.

Während in den USA heutzutage eher der lose, gut angefeuchtete Dip beliebt ist, findet man in Europa vorrangig gepresste Kautabak Riegel oder Kautabak Pulver. Je dichter der nikotinhaltige Tabak gepresst wird, desto mehr muss er gekaut werden, um das Nikotin freizusetzen. So wird das Kauen von Tabak zum Zeitvertreib und sorgt für ein selbstbestimmbares Nikotin-Level über die Dauer des Kauens hinweg. Durch das Pressen ist der Tabak sehr trocken, wodurch es auch zu einer geringeren Ansammlung von Tabaksaft im Mund kommt. Dieser sollte nicht geschluckt, sondern ausgespuckt werden.

