Hautschonend : Richtig rasieren mit dem Trockenrasierer

München Vollbart, Schnurrbart, Drei-Tage-Bart oder ganz glatt: Damit die Gesichtsbehaarung auch was hermacht, sollte sie regelmäßig gepflegt werden. Eine Trockenrasur geht schnell und einfach. Ein paar Tipps.

Bei der Rasur selbst wird am besten gleichmäßig und mit möglichst wenig Druck gearbeitet. Wer einen Rotationsrasierer verwendet, macht dies in kreisenden Bewegungen. Scherfolienrasierer werden im rechten Winkel zur Haut angesetzt und in geraden Linien entgegen der Wuchsrichtung bewegt. Am besten startet man an den Problemzonen unterhalb der Kieferknochen und an der Nase, da der Scherkopf zu Beginn der Rasur noch kühl ist und die gerade an der Nasenpartie empfindlichen Stellen schont.