Tricksen mit Schuh : Riemchen-Sandalen verkleinern optisch den Fuß

Hamburg Der richtige Schuh kann einiges: Er ist nicht nur Teil - wenn nicht gar Highlight - eines Outfits. Er kann auch einiges kaschieren. Etwa wenn man für den eigenen Geschmack zu kurze Beine hat.

Schwellen die Füße an heißen Sommertagen an, sind außerdem flache Mules eine gute Lösung. Hier liege ein Großteil des Fußes frei, wodurch das Blut besser zirkulieren könne, so die Experten der Zeitschrift. Und da abgesehen vom Riemen dieses Pantoffel-ähnlichen Schuhs so viel Haut zu sehen ist, wirken die Beine optisch länger.