Der Duft von Rosmarin ist belebend, denn er riecht blumig und würzig zugleich. „In der Kosmetik findet Rosmarin überwiegend in Form von Öl Verwendung“, erklärt Birgit Huber vom Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW). dpa

Häufig steckt das ätherische Rosmarinöl wegen seiner anregenden Wirkung etwa in Badezusätzen. Denn es kann das Wohlbefinden steigern. Meist steht auf der Verpackung dann „Rosmarinus Officinalis Leaf Oil“.

„In Fußbädern wirkt es durchblutungsfördernd, in Shampoos erfrischend für die Kopfhaut und in Massageölen vitalisierend“, erläutert Huber. Auch die Haare profitieren von Rosmarin: In Haarpflegeprodukten macht das Öl das Haar leichter kämmbar, geschmeidig, glänzend und verleiht ihm Volumen. In Cremes verleiht es der Haut eine angenehme Frische.