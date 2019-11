Schmuck zum Fest : Gold, Perlen und individuelle Geschenkideen für ein fröhliches Fest

Wer zu Weihnachten Schmuck verschenken möchte, steht häufig vor der Qual der Wahl: Wie ausgefallen sollen Ringe, Ketten und Armreife sein, damit sie dem Beschenkten auch gefallen? Ein schlichtes Design kann von vielen Menschen bevorzugt werden, die ihren Schmuck auch während der Arbeitszeit tragen möchten.

Gelbgold ist mit 8 Karat und dem Aufdruck 333 besonders günstig und schon für 13 Euro je Gramm Gold zu erwerben. 585er Gelbgold besitzt eine Reinheit von 14 Karat, das hochwertigste Gelbgold ist am Stempel 750 zu erkennen, besitzt 18 Karat und kostet rund 30 Euro je Gramm Gold. Bei Weißgold handelt es sich um eine Goldlegierung mit Silber, optisch ist ein Ring aus Weißgold auf den ersten Blick nur schwer von einem Silberring zu unterscheiden. Schmuck aus Weißgold besitzt die Prägungen 333 (8 Karat), 375 (9 Karat), 585 (14 Karat) oder 750 (18 Karat) und ist für einen Nettopreis von 13,50 bis rund 30 Euro pro Gramm Gold zu haben. Jedoch kann Goldschmuck nie nach dem reinen Gewicht und der Karatzahl beurteilt werden, es kommt auch immer darauf an, wie aufwendig der Schmuck gearbeitet ist, wie filigran der Goldschmied dabei vorgegangen ist und ob Perlen oder Schmucksteine auf den Schmuck gesetzt wurden. Beim Verkauf von Schmuck wird aber nur das Gewicht ohne eventuelle Ausschmückung berechnet, wodurch es teilweise zu erheblichen Verlusten kommen kann, wenn ein Ring reich verziert ist.

Perlbesatz an Ring und Kette: Diese Perlen sind besonders beliebt in der Schmuckverarbeitung

Wer perlenbesetzte Ohrringe trägt, wünscht sich meist auch eine passende Halskette. Je nach Art der Perle kann diese Art von Schmuck hochwertig und richtig teuer werden. Die meisten Perlen werden jedoch unter speziellen Bedingungen gezüchtet. Diese Zuchtperlen sind nicht ganz so teuer. Es kommt zum einen auf die Größe der Perle an, aber auch wie rund und eben diese ist beeinflusst den Preis. Viele Frauen möchten keinen Perlenschmuck kombinieren, wenn die Farben der Perlen stark variieren. Daher sollte darauf geachtet werden, falls schon Schmuck mit Perl-Besatz vorhanden ist, dass ein möglichst ähnlicher Farbton ausgewählt wird, wenn das Geschenk gefallen soll.

Ein besonderer Clou ist Muttermilchschmuck . Bei dieser höchst individuellen Geschenkidee kann eine Perle aus der eigenen Muttermilch gefertigt werden, welche nach dem Aushärten an eine hübsche Kette angebracht werden kann, oder einen weiblichen, filigranen Fingerring ziert. Der Schmuck selbst ist frei wählbar und kann auch individuell nach Kundenwünschen angefertigt werden. Schmuck aus Muttermilch ist ein optimales Geschenk für Menschen, die sonst schon alles haben und erinnert dauerhaft an die schöne Stillzeit zurück. Die frisch gebackene Mama hat ebenso Freude an diesem persönlichen Geschenk wie auch die eigenen Kinder, wenn diese unikalen Schmuckstücke über Generationen in der Familie weitergegeben werden.