Gute Vorsätze : Schönheitstipps für ein gepflegtes Äußeres im neuen Jahr

Die meisten Menschen beginnen das neue Jahr mit guten Vorsätzen. Viele von diesen werden jedoch bereits innerhalb der ersten drei Wochen des neuen Jahres gebrochen. Nur wenige schaffen es wirklich, sich an alle Vorhaben für das neue Jahr zu halten. Wer sich zum Beispiel durch eine Diät einen wohlgeformten Körper verschaffen möchte, sollte sich frühzeitig im Jahr in einem Fitnessstudio anmelden - und dort dann auch regelmäßig hingehen.

In stilles Wasser können für mehr Geschmack auch Teebeutel oder frische Kräutermischungen gegeben werden. Mit Süßstoffen oder Zucker sollte aber sparsam umgegangen werden. Vor allem dann, wenn viel gezuckerter Tee am Tag getrunken wird, kann dieser sonst leicht dick machen. Süßstoffe sind als Alternative nur bedingt geeignet, da sie im Verdacht stehen, krebserregend zu sein. Hintergrund ist, dass das Gehirn durch synthetische Süßstoffe die Information erhält, im Blut müsste nun eine gewisse Menge Zucker vorhanden sein. Dies ist aber nicht so, was zu allerlei unerwünschten Reaktionen im Körper führen kann.