Nach dem Oktoberfest Senfflecken und Co: So bleibt die Lederhose lange schön

Sie haben beim Anstoßen etwas Bier über die Lederhose gekippt? Keine Sorge: „Bier sollte kein Problem sein, was sichtbare Flecken betrifft“, so Glassl. Und auch der Geruch lässt sich normalerweise durch Lüften im Freien loswerden. Am besten bei trockenem Wetter oder auf einem überdachten Balkon.