Sneakertrends 2018

Sneaker gehören bereits seit vielen Jahren zu den beliebtesten Schuhen überhaupt. Ob auf der Straße oder beim Sport - sie sind regelmäßiger Begleiter im Alltag.

Mittlerweile ist der Hype um die vielfältigen Schuhe sogar so groß, dass leidenschaftliche Liebhaber der Sneaker ganze Sammlungen anlegen. So ist es fast schon selbstverständlich, dass die Hersteller Jahr für Jahr neue Trends kreieren. Doch wie sehen diese Trends 2018 aus und was macht die modernen Sneaker so besonders?

Auffallen um jeden Preis

Sneaker heben sich insbesondere durch ihre facettenreiche Gestaltung von vielen anderen Schuhen ab. Dank dieses breiten Marktes ist es jedem möglich, ein für sein Outfit passendes Paar Sneaker zu finden. Selbst Mottos und Motive werden längst auf den trendigen Tretern abgebildet. So ist es nicht erstaunlich, dass auch Adidas derzeit an einer neuen Kollektion arbeiten soll, deren Sneaker optisch an die Erfolgsserie Game of Thrones angelehnt sind.

Während die Game of Thrones Sneaker eher einem Motto folgen, werden anderer Hersteller dieses Jahr auf andere Art und Weise auf sich aufmerksam machen. Angesagt sind alle Sneaker, die Statements setzen - sei es durch kuriose Farb-Mixe, außergewöhnliche Materialkombinationen oder innovative Designs. Zusammengefasst steht eine futuristische Optik im Vordergrund, die dieses Jahr keine Grenzen kennt. Denn obwohl bereits 2017 viele ausgefallene Looks kreiert wurden, wird dieses Jahr noch bunter und knalliger.

Wer sich stets über neue Sneaker informieren will, der sollte hierfür das Internet nutzen. Durch sogenannte Hot Releases bleiben Sneakerfans immer auf dem Laufenden, welcher Sneaker wann auf den Markt kommt. Darüber hinaus bieten entsprechende Websites nicht selten auch Modelle an, die ausschließlich online erhältlich sind. Folglich kann sich ein regelmäßiger Blick für Freunde der Sneaker nur lohnen.

Design trifft Technik

Während Sneaker im futuristischen Design voll im Trend liegen, arbeiten die Hersteller zunehmend auch an technischen Aspekten ihrer Schuhe. Innovative und funktionale Schnürsysteme sowie Tunnelzüge und Klettverschlüsse stehen hoch im Kurs. Schnürsenkel sind zwar nicht wirklich aus der Mode, aber in diesem Jahr liegen die Alternativen in puncto Trends deutlich vorne.

Moderne und technisch fortgeschrittene Sneaker sind nicht nur angesagt, sie sollen auch hergezeigt werden. Um die sportlichen Schuhe tatsächlich in den Vordergrund zu rücken, sind auch in diesem Jahr echte Hingucker-Töne sowie viel Bling-Bling en vogue. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um schimmernde Blau- oder Pinktöne handelt oder die Sneaker ausgiebig im Metallic-Design gehalten sind. Entscheidend ist, dass sie in jedem Fall auffallen und sich von der Kleidung abheben.