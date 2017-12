später lesen Pusten, fühlen, anzünden So erkennt man Kunstfell an der Kleidung FOTO: Franziska Gabbert FOTO: Franziska Gabbert Teilen

Twittern

Teilen



Ist es Kunstfell oder ein echter <a href="https://www.tierschutzbund.de/information/hintergrund/artenschutz/pelz/" target="_blank">Pelz</a> ? Vor dem Kauf ist es oft gar nicht so einfach zu unterscheiden, ob das Puschelfell am Pullover, an der Jacke oder auf der Mütze wirklich Kunstfell ist. dpa