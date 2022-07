Für den Balkon : So gelingt der Teelichthalter mit Stiel und Stil

Köln Auf Balkon und Terrasse lässt es sich an lauen Sommerabenden gemütlich sitzen. Lauschiger wird das noch mit Kerzenschein. Die Teelichthalter dafür kann man selbst gestalten - als Upcycling-Projekt.

Loch in Dose und Stiel bohren

Zunächst gilt es, schiefe Enden am Besenstiel mit der Säge zu begradigen und den Stiel auf die gewünschte Länge zu kürzen - so dass der Teelichthalter später gut ins Beet oder in einen Blumenkübel gesteckt werden kann. Dafür den Stiel am besten an einem Tisch festzwingen, rät die DIY Academy.