Auf die Spitze getrieben : So sieht der neue Sommerlook aus

Wiesbaden Diesen Trend gibt es schon seit einiger Zeit, nun aber ist er auffällig oft zu sehen: Spitze ist in. Für die Imageberaterin Katharina Starlay aus Wiesbaden nicht überraschend - denn Spitze vermittle ein leichtes Sommergefühl.

Spitze stand in der Modegeschichte aber lange Zeit für etwas Anderes: für Luxus und Wohlstand. Davon zeugen zahlreiche Gemälde, beispielsweise aus der Zeit des Barock, in denen Damen und Herren der feinen Gesellschaft Manschetten oder einen Kragen aus Spitze trugen. Ein wenig von diesem guten Ruf hat sich bis heute erhalten. Das liegt natürlich auch daran, dass das Material für Brautkleider nahezu unverzichtbar ist.

„Was an dem neuen Spitzentrend ebenfalls auffällt, ist die Tatsache, dass dieses Material in diesem Sommer sehr dezent eingesetzt wird“, ergänzt Stilberaterin Maria Hans aus Hamburg. Flächendeckend eingesetzt werde Spitze eigentlich nur noch bei eleganten Kleidern als eine Art Überkleid. Ansonsten sei Spitze mehrheitlich nur „als zartes Detail im Ausschnitt oder am Saum“ zu finden, so die Modeexpertin. Ähnliches bemerkt Hans auch an Blusen: „So eingesetzt verleiht das Material auch ganz schlichten Kleidungsstücken einen besonderen Twist.“