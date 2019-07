Saugen, schütteln, abtupfen : So verschwindet Blütenstaub vom weißen Hemd

So verschwindet Blütenstaub vom weißen Hemd

Frankfurt/Main Sie duften gut und sehen schön aus: Blüten. Doch wenn ihr Blütenstaub auf dem weißen Hemd landet, kann er für hartnäckige Flecken sorgen. Was tun?

Dabei aber vorsichtig vorgehen - also nicht zu fest drücken, damit die Pollen nicht in die Fasern eindringen. Glassl rät: „Im Anschluss die Kleidung so warm waschen, wie es laut Textilpflegeetikett zulässig ist, und wenn möglich dabei ein Vollwaschmittel mit Bleiche verwenden.“