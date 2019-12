Zwiebel am Körper : So wird Ihnen auf der Piste nicht kalt

So wird Ihnen auf der Piste nicht kalt

Zwiebel am Körper

Nürnberg Im Skigebiet darf es kalt sein. Für Wintersportler aber gilt das keineswegs. Denn fröstelnd die Piste hinabsausen, macht keinen Spaß. Beim Einkleiden setzt man darum auf Zwiebel statt Baumwolle.

Kaum etwas verhagelt Wintersportlern den Tag auf der Piste mehr, als wenn sie frieren. Deshalb kleiden sie sich lieber mit System. Basis ist das altbekannte Prinzip der Zwiebel - und zwar in drei Lagen.

Wer Sport macht, der schwitzt. Und je mehr der Schweiß strömt, desto mehr Feuchtigkeit muss die Funktionswäsche von der Haut weg leiten. So sei etwa Merinowolle bei sehr aktiven Tätigkeiten wie Skitouren nicht empfehlenswert, weil der Stoff zu langsam nachtrocknet, sagt Beppler. Bleibt Schweiß auf der Haut, fröstelt man.

An einem trockenen, nicht zu kühlen Wintertag reichen die beiden Lagen oft schon, sagt Andrea Müller vom Deutschen Skilehrerverband. Regnet oder schneit es, fällt man als Anfänger noch häufiger hin oder ist man im Tiefschnee unterwegs, geht es nicht ohne eine weitere Schicht, die vor Nässe und Wind schützt. „Ich ziehe generell so eine Jacke drüber, außer wenn es richtig warm und sonnig ist“, so Müller.