Was steht mir? : Stilberater finden für jeden die richtige Farbe

Was steht mir?

Köln Welche Farbe passt zu mir? Die Frage hat sich in der Umkleidekabine wohl jeder schon Mal gestellt. Wer die Antwort nicht von selbst findet, kann sich an einen Stilberater wenden.

Es ist einer der beliebtesten Tests in Frauenzeitschriften: die Bestimmung des persönlichen Farbtyps. Doch ganz so leicht ist es mit den Farben nicht. Jede Saison kommen neue Modefarben in die Läden - und nicht jeder hat ein Gespür dafür, welche einem stehen.