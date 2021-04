Dufte Sache : Stimmungsaufheller: Was Raumdüfte tatsächlich bewirken

Mönchengladbach/Bochum Ob Entspannung oder Konzentration - mit dem richtigen Duft soll vieles leichter gehen. Was Raumdüfte wirklich leisten und wann sie gefährlich sein können. Und wie Sie Düfte richtig verwenden.

„In Ländern wie Frankreich, Großbritannien oder den USA gehören Raumdüfte schon lange zum Alltag“, sagt Nicolette Naumann, Bereichsleiterin bei der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt am Main. In Deutschland gewinnen Raumdüfte seit Jahren an Bedeutung - der Trend habe sich während der Corona-Pandemie verstärkt.