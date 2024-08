Lifehack-Check Strandtipp: Füße mit Babypuder von Sand befreien

Barfuß am Strand laufen, das fühlt sich nach Urlaub und Erholung an. Wäre da nur nicht der ganze Sand, der an den Füßen kleben bleibt - und von dort später ins Auto, Hotelzimmer oder in die Wohnung rieselt. Wie also wird man ihn noch vor Ort und Stelle, also direkt am Strand, wieder los?