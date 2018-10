später lesen Bundesrat-Entscheidung Tattoo-Entfernung nur noch beim Arzt FOTO: Marcus Simaitis FOTO: Marcus Simaitis Teilen

Twittern

Teilen



In Deutschland dürfen bald nur noch Ärzte per Laser Tätowierungen entfernen. Das hat der Bundesrat in Berlin entschieden. Bisher bieten beispielsweise auch private Kosmetikstudios solche Eingriffe an. Von Basil Wegener, dpa