Tattooentfernung : Tattoo soll weg: „Ein Laser ist kein Radiergummi“

Wird ein Tattoo per Laser entfernt, muss die Behandlung in der Regel mehrmals wiederholt werden. Foto: Carsten Koall/dpa/dpa-tmn

Deutschland Ein Tattoo wird so gestochen, dass es möglichst lange hält. Soll es im Normalfall ja auch. Wenn das Tattoo irgendwann doch verschwinden soll, wird es kniffelig. Welche Methode ist die Beste?

Es gab Zeiten, in denen Tribal-Tattoos am unteren Rücken tatsächlich „in“ waren. Doch Trends kommen und gehen, auch bei Tattoos. Nach nur ein paar Jahren wurden die populären Tribals als „Arschgeweih“ verhöhnt.

Behandlungserfolg hängt von verschiedenen Faktoren ab

„Mindestens zehn Sitzungen, also ein Jahr und mehr, müssen bei einer solchen Tattooentfernung eingeplant werden“, sagt Prof. Peter Arne Gerber. Er ist Vize-Präsident der Deutschen Dermatologischen Lasergesellschaft und hat ein Buch zu dem Thema geschrieben. Der Vorteil sei, dass die Haut bei einer Laserbehandlung mit großer Wahrscheinlichkeit narbenfrei bleibe, so Gerber. „Nachteil ist, dass es lange dauert und nicht ganz billig ist.“

Professionelle Behandlung hat ihren Preis

Seit Anfang des Jahres dürfen in Deutschland nur noch Mediziner Laserentfernungen durchführen. Diese Entwicklung ist umstritten in der Branche. „Laserbehandlungen sollten nur von Profis durchgeführt werden, das ist klar“, sagt Sembt: „Aber wer sagt, dass das nicht auch professionelle Tätowierer und Tätowiererinnen sein können?“

Hinzu kommt: Bei gut 75 Prozent aller Laserbehandlungen sollen die Tattoos sowieso nicht ganz entfernt, sondern nur korrigiert oder so stark aufgehellt werden, dass sie im Anschluss gut mit einem anderen Tattoo überdeckt werden können. Tätowierer sind also in den meisten Fällen sowieso in den Prozess involviert.