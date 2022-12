„Öko-Test“ : Teils problematische Duftstoffe in Schaumfestigern

Frankfurt/Main Schaumfestiger versprechen Halt fürs Haar. Doch manche haben Inhaltsstoffe, die sich auch länger in der Umwelt halten - oder Allergien verursachen können. Das zeigt eine Untersuchung von „Öko-Test“.

Vier von insgesamt 33 getesteten Schaumfestigern enthielten den künstlichen Moschusduft Galaxolid. Er reichert sich im Fettgewebe an, steht in Verdacht das Hormonsystem zu beeinflussen - und ist in der Natur schwer abbaubar. In einem Produkt fanden die Tester den Duftstoff Hydroxycitronellal. Er kann Allergien auslösen.