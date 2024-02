Nachhaltiger Leben Umweltfreundlicher Kosmetikkauf: Darauf können Sie achten

„Erstens muss man da nicht Wasser noch mitverpacken, was ja immer viel Plastikverpackung erfordert. In der Regel sind die Stücke in Unverpacktläden sogar gar nicht verpackt, anderswo in einer Pappschachtel“, so die Expertin. „Und sie sind auch meistens von den Inhaltsstoffen her relativ unkritisch - besonders solche mit Naturkosmetik-Siegel. Das ist auf jeden Fall eine gute Alternative zu konventionellen wasserhaltigen Produkten in großen Plastikflaschen.“