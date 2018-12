später lesen Gut zu wissen Vier Modesünden, die gar keine mehr sind FOTO: flickr.com / gytk67 FOTO: flickr.com / gytk67 Teilen

Twittern

Teilen



Wirft man einen Blick in die aktuellen Modekollektionen, staunt man nicht schlecht: Vieles von dem, was Models heute auf Laufstegen und in Katalogen tragen, galt lange Zeit als absolute Modesünde. Farbkombinationen, Stil- und Materialmixe, die früher als billig oder unmöglich galten, sind inzwischen angesagt und trendy.