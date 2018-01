Vorsicht bei Online-Mode aus Asien

Ein Pullover für 5 Euro, ein Kleid für 20 Euro: Viele Onlineshops verkaufen Mode direkt aus Asien zu sensationell günstigen Preisen. Auf ihren Websites zeigen die Anbieter Fotos hochwertiger Stücke. dpa

Die Lieferung ist dann aber oft eine Enttäuschung, warnt die Initiative Marktwächter digitale Welt der Verbraucherzentralen. Sie hat neun Onlineshops getestet, die Mode direkt aus Asien verschickt.

Das Ergebnis: Die Kleidung war oft minderwertig verarbeitet und geschnitten. In einem Fall wurde etwa ein Kleid aus Baumwolle versprochen, tatsächlich war es aber aus Polyester gefertigt. Auch machten Rücksendungen in einigen Fällen Probleme: Der Händler akzeptierte den Widerruf nicht, bot lediglich einen Gutschein an oder verlangte genaue Gründe für die Rücksendung.