Weniger geht kaum : Warum Bralettes so angesagt sind

Berlin/München Huch, die laufen ja nur noch im BH rum! Draußen! Ja, das ist sogar ein Modetrend. Sprechen wir also über Bralettes und wie man sie trägt.

Etwa als 2019 Hollywoodstar Katie Holmes in New York am Straßenrand ein Taxi herbeiwinkte - nur eine lässige, an einem einzigen Knopf geschlossene Kaschmirjacke tragend, unter der deutlich der ganze BH hervorblitzte. Im Alltag, nicht auf einem roten Teppich. Ein Paparazzo machte von dieser Szene einen Schnappschuss - und löste weltweit Verwunderung und einen Trend aus.