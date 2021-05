Mode als Spiegel : Warum wir gerade fröhliche Outfits tragen

Frankfurt/Main Die aktuelle Mode ist farbenfroh, und das trotz des Pandemieblues. Smileys, Comics und bunte Figuren zieren Shirts und Pullover - und heben so unsere Stimmung.

Vor kurzem war das noch unvorstellbar, vor allem bei den Stilbewussten. „Es ist noch gar nicht lange her, dass kindlich-naive Modeideen verpönt waren - wer sie trug, wurde nicht wirklich ernst genommen“, so Trendexperte Rose. „Das allerdings war typisch deutsch, in anderen Ländern gab es dieses Phänomen gar nicht.“

Diese sogenannte Rocksaumtheorie des Ökonomen George Taylor aus den 1920er Jahren ist mittlerweile durch empirische Untersuchungen belegt worden, auch wenn die Entwicklung einen gewissen Zeitraum braucht, um zu greifen. Daher steht die Vermutung im Raum: Smileys, Blumen- oder bunte Punktemuster sowie alles andere Fröhliche könnten in nächster Zeit verstärkt in die Entwürfe der Designer eingehen und auch entsprechend vermehrt gekauft werden.

Trotzdem sollte man auch in der Freizeit immer ein wenig auf die Gesamtwirkung Outfits achten. Und zwar so, „dass man unterm Strich nicht aussieht wie eine Vierjährige“, so Lakeberg. „Wer also noch unsicher ist, ob dieser Look wirklich zu einem passt, versucht es besser erstmal mit wenigen Stücken.“