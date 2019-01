Armbanduhren für Männer sind heutzutage das Pendant zum Schmuck der Frauen. Während Frauen sich mit Ohrringen, Halsketten, Armbändern und Ringen schmücken, setzen die meisten Männer lediglich mit einer schönen und hochwertigen Armbanduhr ein modisches Statement.

Dabei investieren viele Männer gerne etwas mehr Geld für eine Uhr, da eine Armbanduhr viele Jahre als modischer Wegbegleiter dient. So sollte die Auswahl einer passenden Armbanduhr für Männer keinem Zufall überlassen werden. Denn eine Armbanduhr passt im Idealfall zur kompletten Garderobe eines Mannes. Ob sportlich, elegant oder schlicht für den Business-Alltag - mit der passenden Armbanduhr gelingt es jedes modische Outfit zu unterstreichen. Doch ist die Wahl einer Uhr auch immer eine Charakterfrage. Je nach Persönlichkeit eines Mannes, schafft man es mit einer Armbanduhr, Akzente zu setzen. Schon seit vielen Jahren zählen Armbanduhren zum Highlight im Bereich von Lifestyle und Mode eines Mannes. Immer häufiger setzen Männern dabei auf das Internet, um sich mit einer passenden und hochwertigen Uhr auszustatten. Das große Angebot auf verschiedenen Plattformen wie uhrinstinkt.de versprechen Männern sich über viele Jahre mit einer besonders stilechten Armbanduhr ausrüsten zu können. Vor allem im Bereich von Luxusuhren lohnt sich daher ein Blick ins World Wide Web.

Doch sollte eine Armbanduhr immer mit Bedacht ausgesucht werden. Eine Armbanduhr verrät mehr über ihren Trägern, als es den meisten Männern bewusst ist. So haben wir Ihnen im Folgenden einen Ratgeber über Armbanduhren entworfen. Dabei erhalten Männer einen Überblick welche Marken und Uhren einen Charaktertyp auszeichnen.

Rolex - das Statussymbol für das Handgelenk

Eine Rolex ist heutzutage immer noch ein echtes Statussymbol für den Erfolg im Beruf und Privatleben. Diese legendäre Uhrenmarke hat auf der ganzen Welt viele Fans und Liebhaber. Rolex-Träger zeichnen sich dabei vor allem durch eine lässige Lebensweise aus: die schönen Dinge des Lebens werden in vollen Zügen genossen, ohne dabei an Morgen zu denken.

Breitling - Modisches Highlight für dominante Persönlichkeiten

In der Geschäftswelt ist die Breitling weiterhin ein überaus beliebtes Mode-Accessoire. Vor allem dominante Charaktere in Führungspositionen tragen eine Breitling und schätzen die kleinen Dinge des Lebens. So zählt ein gemütlicher Filme-Abend mit der Frau auf der Couch, ein regelmäßiger Besuch im Fußballstadion und eine Portion Spaghetti Bolognese zu den absoluten Lieblingsdingen in Sachen Freizeitgestaltung.

TAG Heuer - Uhren für Abenteuer-Fans und Adrenalinjunkies

Sport und Action bestimmen das Leben von Trägern einer TAG Heuer Armbanduhr. Das Überwinden von Grenzen und ein lockerer Kleidungsstil aus Jeans und einem Kapuzenpullover sind typisch für einen Tag Heuer Träger.