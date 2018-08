später lesen Pflegender Inhaltsstoff Was bewirkt Sheabutter in Cremes und Shampoos? FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

Sheabutter wird gerne als Hilfe bei trockener Haut beworben. Was steckt dahinter? Der Inhaltsstoff von etwa Cremes oder Lippenpflege wird aus den Früchten des Karitébaumes gewonnen, erläutert der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW) in Frankfurt am Main. dpa