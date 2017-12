Nachweihnachtsgeschäft: Was für Händler und Konsumenten zu holen ist

Im Anschluss an Weihnachten bietet auch die Zeit nach den Festtagen gewaltiges Umsatzpotenzial, das gewiefte Händler auszunutzen wissen. Aber auch clevere Konsumenten können profitieren.

In Trier werden die letzten Geschenke gekauft, die Konjunktur läuft auf Hochtouren - in der diesjährigen Vorweihnachtszeit wird der Einzelhandel voraussichtlich Rekordumsätze zwischen 14 und 18 Milliarden Euro erwirtschaften. Doch der Kaufrausch endet nicht an Heiligabend, ganz im Gegenteil: Nach den Feiertagen geht es in den Läden und Online-Shops nochmal so richtig los. Was Sie als Anbieter beziehungsweise Käufer beachten sollten.

Tipps für Anbieter

Man spricht in Fachkreisen von der "Jahresend-" und "Jahresstart-Rallye": Die Nachfrage zieht Ende Dezember spürbar an und erreicht in der dritten Kalenderwoche meist ihren Höhepunkt, kann aber auch bis Anfang Februar andauern. Das zeigen Marktstudien der Vorjahre mehr als deutlich.

Ein Grund für den Run auf die Geschäfte wird wie immer das Umtauschen unliebsamer oder unpassender Geschenke sein. Das klingt für Sie als Anbieter vielleicht zuerst nach einer Katastrophe, die muss es aber nicht sein. Das zurückgezahlte Geld wird nämlich oft sofort wieder reinvestiert, nicht selten auch vor Ort, etwa für das gleiche Kleidungsstück, aber diesmal in der richtigen Größe. Sie sollten deshalb schon in der Vorweihnachtszeit Kulanz gegenüber Retouren demonstrieren (zum Beispiel mit verlängerten Rückgabefristen) und diese Botschaft auch in sämtlichen Mitteln Ihrer Werbestrategie vermitteln, etwa in Form von Flyer-Beilagen zum Einkauf. Wenn sie diese versprochene Umtauschkultur dann auch unter Beweis stellen, sorgt das für Vertrauen und Kundenbindung. Essentiell dafür ist auch, dass die Service-Hotlines nach Weihnachten stets erreichbar für Reklamationen und Hilfestellungen sind.

Von noch größerer Bedeutung könnte dieses Jahr die Rolle von Geldgeschenken und Gutscheinen sein. Während erstere oft einem Mangel an Ideenreichtum geschuldet sind, gelten letztere schon längst nicht mehr nur als Last-Minute-Lösungen. Stattdessen werden Coupons für Boutiquen, Events und Freizeitaktivitäten inzwischen ganz gezielt ausgesucht und auf den Beschenkten abgestimmt. Auf diese Weise sind sie dieses Jahr gar zu den beliebtesten Geschenken der Deutschen avanciert! Für Sie als Anbieter haben die Präsente in Kartenform nur Vorteile: Die Wahrscheinlichkeit eines späteren Umtauschs ist deutlich vermindert; viele Kunden tendieren dazu, beim Einlösen eines Coupons über dessen Wert hinauszugehen; und dann gibt es da noch die Gutscheine, die gar nicht erst in Anspruch genommen werden, wodurch Sie guten Gewissens ein sattes Plus machen, obwohl Sie gar keine Leistung erbracht haben.

Tipps für Käufer

Dass viele Beschenkte die Chance auf den einmaligen Fallschirmsprung oder das entspannende Wellness-Wochenende verstreichen lassen, ist bei einer gesetzlich festgelegten Gutscheinlaufzeit von drei Jahren zwar verwunderlich, hat aber meist ganz banale Gründe: Die angebotene Aktivität gefällt nicht, der Coupon wird in der Schublade vergessen oder es findet sich neben Arbeit und Familienleben einfach kein geeigneter Termin, um ihn einzulösen. Dabei wird oft vergessen, dass einige Veranstalter das auf dem Papier vermerkte Angebot auf Anfrage auch bereitwillig umschreiben. Übertragbare Gutscheine können Sie außerdem auf Ebay oder einer Online-Gutscheinbörse für bis zu 80% des Originalpreises weiterverkaufen, um Geld für etwas anderes flüssig zu machen - zum Beispiel für die Schnäppchen im Nachweihnachtsgeschäft.

Denn wie jedes Jahr werden die Händler wieder mit großen Nachlassaktionen locken und dafür ihr gesamtes Werberepertoire aus dem Online- und Offlinebereich auffahren. Aber stimmt es überhaupt, dass kurz nach den Festtagen alles billiger ist? Ja, sagt der Experte, fügt aber hinzu, dass die Rabatte stark von den jeweiligen Produktkategorien abhängen. So fallen Fernseher und andere Elektrogeräte auch nach Weihnachten weiter im Preis. Dasselbe gilt für Haushaltsgeräte, Mode und Kosmetik, also Waren, die einem stetigen Saison- und Modellwechsel unterliegen. Der größte Preisverfall zeigt sich aber erst nach dem Jahreswechsel. Geduldige warten sogar noch bis zum Winterschlussverkauf, der für gewöhnlich zwischen Ende Januar und Anfang Februar stattfindet.