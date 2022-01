Bequemer als Sneaker : Was Highheels brauchen, um tragbar zu sein

Was Highheels brauchen, um tragbar zu sein

Offenbach Können Sie stundenlang auf Highheels laufen? Mancher Pumpsfan schwört auf bestimmte Marken, die hohe Absätze bequem machen. Expertin Claudia Schulz stimmt dem zu - aber nicht uneingeschränkt.

Ja, es geht. Manche können einen Tag lang auf Highheels laufen. Das ist Übungssache - und viele schwören dabei auch auf teure Schuhmarken, die nahezu so bequem wie ein Paar Sneaker sein sollen.

Warum lassen sich manche marken-Highheels so gut tragen?

Aber es kommt dabei nicht auf die richtige Marke an, sondern dass die Ausstattung stimmt. Ich selbst habe Pumps von verschiedenen Marken, auch mit riesigen Preisunterschieden. Ich kann deshalb jetzt nicht automatisch sagen, dass der sehr teure Markenpumps so viel bequemer ist.

Es ist etwa wichtig, dass es im Vorfußbereich eine weiche Polsterung gibt. Diese Ausstattung gibt es nicht unbedingt bei sehr preiswerten Pumps. Die sind halt manchmal knochenhart. Ideal ist eine weiche Schaummasse, die zwischen der Sohle und dem Fußbett eingearbeitet ist. Gut ist auch ein sogenannter Rückstellschaum, der sich nach dem Tragen wieder zurückbildet, so dass der weiche Tragekomfort am nächsten Tag wieder vorhanden ist.

Bequemer sind oft Pumps, deren Gewölbe an der Seite ein bisschen höher gestaltet sind. Und die Fersenkappe sollte weich und im Innenleder eingearbeitet sein. Denn wenn die Kappe zu hart ist, verursacht sie leider häufig Blasen.

Dann kann es noch auf die Materialien ankommen: Bei Leder als Naturmaterial besteht die Möglichkeit, dass es sich noch ein bisschen ausdehnen kann. Synthetisches oder auch Lackleder ist einfach nicht so geschmeidig. Ich muss also damit rechnen, dass sich dieser Schuh nicht mit der Zeit an meinem Fuß anpasst, sondern dass er knochenhart bleibt.