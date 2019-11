Hautreinigung : Was ist Mizellenwasser?

Was ist Mizellenwasser?

Darmstadt Gesichtswasser mit Mizellen haben viel Raum in den entsprechenden Drogerieregalen eingenommen. Aber wer oder was sind eigentlich diese Mizellen?

Was ein Gesichtswasser zu tun hat, ist klar: Es befreit die Hautporen vom täglichen Schmutz. In den Drogerieregalen finden sich inzwischen aber auch viele Spezialprodukte, die Mizellenwasser heißen. Was unterscheidet sie?