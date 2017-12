Weihnachts- und Silvesterstyling: Ein Styling Coach gibt Tipps

Eigentlich ist Weihnachten ja das Fest der Liebe, allerdings hat uns Bridget Jones bereits gelehrt: Auch zu diesem familiären Fest ist es ratsam, ganz besonders auf die Kleidungswahl zu achten - und nicht etwa mit Elch-Pullover zu erscheinen. An Weihnachten und an Silvester darf es durchaus etwas mehr sein, erklärt Styling Coach Sven. Worauf es beim Weihnachts- und Silvester-Styling ankommt, verrät er im Interview.

Sag mir, wo du hingehst und ich sage dir, was du anziehen sollst?

Sven: In etwa stimmt das sicherlich, denn das Outfit sollte zum Rahmen passen. In einer gemütlicheren Runde würde ich zu einem Strickkleid raten. Kombiniert mit einer blickdichten oder engmaschigen Strumpfhose sorgt es für den Wohlfühlfaktor im Kreise seiner Liebsten - und ist doch bei Weitem nicht so leger wie etwa eine Jogginghose. Sind beispielsweise Kinder Teil der Party, darf es auch ruhig ein Pullover sein, der - in Kombination zu einem kuschligen Schal - auch die Schneeballschlacht vor oder nach der Bescherung ermöglicht.

Und zu welcher Weihnachtsfeier muss es das Kostümchen sein?

Sven: Zur Weihnachtsfeier in der Arbeit sollte es doch etwas schicker sein: ein Rock mit Bluse und Stiefel beispielsweise oder auch das Kostümchen - je nach Branche. Wer mit den Truckern im Lager einer Spedition feiert, kann den Glamour-Faktor deutlich reduzieren. Wer in der Bank oder in der Versicherung feiert, darf zum schickeren Outfit greifen.

Gilt dann dasselbe auch für Silvester?

Sven: Silvester ist meistens einen Tick glamouröser. Allerdings entscheiden auch hier die Party, die Location und die Gäste, was zum Abend passt. Blouson und Blazer machen sich immer gut. Darunter kann variiert werden: Eine Bluse wirkt klassischer als ein Top. Wer auf einer hippen Silvesterparty feiern wird, passt sich den anderen Gästen an, im Kreise der Liebsten und mit Kindern zuhause darf es deutlich legerer und auch bequemer sein. Ein Oversize Pullover zu pfiffigen Leggins ist hier die Wohlfühl-Variante des Abends.

Gibt es denn auch den ultimativen Styling-Tipp, was Make-up angeht?

FOTO: nastya_Gepp / pixabay.com

Sven: Ultimative Make-up-Tipps gebe ich pauschal ungern, denn ich weiß ja nicht, wer diese Tipps dann wie anwendet. Wer beispielsweise auf den Metallic-Look setzen möchte, findet bei Sat1 eine gute Anleitung, wie dieser umzusetzen ist. Auch gibt es dort Tipps für Glitzer- und Glamour-Make-up und Hinweise, wie man sich Smokey Eyes schminken kann.

Bekomme ich dieselbe Antwort auf die Frage nach einem Frisuren-Tipp?

Sven: Ja. Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Mädels lange Haare oder einen Bobschnitt haben. Allerdings habe bei der Frauenzeitschrift Brigitte einige Silvester-Frisuren-Ideen gefunden, die Inspiration bieten können und mit einer Anleitung versehen sind. Möglichkeiten gibt es nämlich unendlich viele. Ich persönlich bin kein Freund vom Undone-Look, weil der Grat zwischen schlampig und hip recht eng ist. Allerdings sind diese Frisurentipps wirklich nur etwas für diejenigen mit langen Haaren. Bobfrisuren hingegen müssen einfach top geschnitten sein. Am besten asymmetrisch, kinn- oder schulterlang - das wäre mein Tipp. Entscheidend ist übrigens der Scheitel - und wo dieser gezogen wird: in der Mitte oder seitlich.

Okay, verstanden. Outfit und Styling müssen zu Person und Anlass passen. Aber welche Tipps tragen generell zum Gelingen der Feiertage bei?

Sven: Kompromissfähigkeit würde ich sagen. Weihnachten ist häufig der Höhepunkt einer stressigen Phase, die von Weihnachtsfeiern, Weihnachtsmarkt-Besuchen und dem erbitterten Kampf um die besten Geschenke buchstäblich gezeichnet ist. Nicht selten explodiert dieses Fass an geballtem Stress dann pünktlich an Weihnachten oder ergießt sich an Silvester in einem Tränenmeer. Entschleunigung vor den Festtagen ist zwar leichter gesagt als getan, aber der beste Rat, den ich geben kann.

Und wie sieht diese Entschleunigung aus?

Sven: Ich kenne eine Familie, die ein klares Regelwerk für die Feiertage eingeführt hat. Der Heilige Abend ist allein für die Familie reserviert - für die Eltern und die Kindern. Gemeinsam schmücken sie den Baum, gemeinsam wird gekocht, dann kommt das Christkind. Und anschließend machen sie einen gemeinsamen Spaziergang durch ihren (hoffentlich verschneiten) Wohnort. So entspannt starten sie dann an den Feiertagen in den Familientrubel: pro Weihnachtsfeiertag eine Familie. So kommen sie selbst nicht zu kurz. Streit hatten sie - soweit ich weiß - noch nie.