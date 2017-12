Weihnachtsanzüge lösen Christmas Sweater ab

Wer zum Fest 2016 hip sein wollte, trug einen hässlichen Weihnachtspulli, den „Ugly Christmas Sweater“. In diesem Jahr geht das ein bisschen stilvoller und noch ein bisschen bunter: Weihnachtsanzüge sind der letzte Schrei. dpa

Hose, Jackett und sogar Krawatte - alle aus dem gleichen grell bunten und wild gemusterten Stoff gefertigt. Mal mit Schnee- und Weihnachtsmännern in Knallrot oder Tannengrün, mal mit Schneeflocken und Rentieren in leuchtendem Blau-Rot-Weiß. Fernsehkoch Tim Raue trug neulich ein solches Exemplar in der Vox-Sendung „Kitchen Impossible - Die Weihnachts-Edition“. Moderator Hugo-Egon Balder zeigte sich in einem Weihnachtsmann-Jackett in der Sat.1-Sendung „Genial daneben - die Weihnachtsshow“. Die schrill-bunten Anzüge sind eine Erfindung des niederländischen Unternehmens Opposuits , die diese im Internet vertreibt.