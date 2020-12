Corona-Lockdown : Wellness klappt auch gut zu Hause

Köln Fitnessstudios, Schwimmbäder und Massagestudios sind wegen Corona geschlossen. Höchste Zeit, sich zu Hause etwas Gutes zu tun. Dabei ist Wellness mehr als eine Gesichtsmaske oder ein entspanntes Bad.

Ebenfalls wichtig sei ausreichend Bewegung am Tag. „Mindestens zehntausend Schritte sollen wir am Tag gehen“, sagt Hertel. Eine Fitness-App kann dabei helfen. Gleichzeitig kommt es auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung an. Vor allem während der Corona-Einsamkeit darf das Essen keine Kompensation sein, das man im Frust in sich hineinstopft.

Sich Wellness und Entspannung nach Hause zu holen, ist also auch in der stressigen Corona-Zeit gar nicht so schwer. „Ich bin dafür, all das wertzuschätzen, was man hat, anstatt sich auf das zu fokussieren, was man im Moment vermisst“, sagt Hertel. „Trotz aller Einschränkungen geht es uns doch gut. Und die Gedanken daran, was uns im Moment fehlt, die machen uns keine gute Laune.“ Und schließlich bleibt ja auch die Vorfreude auf wieder geöffnete Wellness-Studios.