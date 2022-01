Abgelaufene Kosmetika : Wie lange hält sich meine Hautcreme?

Frankfurt/Main Auch Beauty-Produkte haben ein Ablaufdatum. Wann Cremes, Sprays, Gele und Make-up reif für den Mülleimer sind, verrät ein Blick auf die Verpackung. In vielen Fällen lassen sich Kosmetika aber retten.

Sie schlummern in den Schränken des Badezimmers: Abgelaufene Kosmetika. Denn über die Zeit sammelt sich so einiges auf der Ablage an. Die Frage ist dann: Kann ich das guten Gewissens noch verwenden?