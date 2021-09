Weg mit der alten Uniform : Wie sich Anzüge fürs Büro verändern

Köln/Berlin Wie war das für Sie, früher, vor der Pandemie: Haben Sie im Büro einen Anzug getragen? Diese Mode verändert sich. Zumindest wenn es nach den Designern geht, trägt man künftig Jogginghose zum Jackett.

Eine gewagte These - aber eine nachvollziehbare nach all den Monaten, in denen Bürojobs mehrheitlich im Homeoffice erledigt wurden. Daheim am Küchentisch sitzend, wo Kunden und Arbeitskollegen einen nur vom Oberkörper abwärts in Video-Calls sahen. Wenn überhaupt.