Digitale Umkleide : Wie verbreitet ist die virtuelle Anprobe?

Berlin Schnell online anprobieren, bevor der Bestell-Button gedrückt wird: Damit lassen sich Fehlkäufe und damit auch Rücksendungen verhindern. Bislang nutzen aber nur wenige Online-Shopper die digitale Umkleide.

Verschiedene Looks am PC oder Smartphone vergleichen und das Kleid, die Hose oder das Shirt auf Anhieb in der richtigen Größe auswählen? Das verspricht die virtuelle Anprobe beim Online-Shopping. Einige Händler bieten sie bereits an.