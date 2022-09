Dresscode : Wiesn-Outfit: Dirndl und Lederhosen haben sich durchgesetzt

München Vor 30 Jahren noch waren Dirndl und Lederhosen im Festzelt die Ausnahme, inzwischen gehören sie dazu wie die Maß Bier. Gibt es etwa ein Dirndl-Dogma?

Es ist heute kaum zu glauben, aber es soll eine Zeit gegeben haben, in der Dirndl und Lederhosen auf dem Münchner Oktoberfest eher die Ausnahme waren. Eine Zeit, in der die Leute dort Jeans trugen oder gar Lederjacken.

In den 80er Jahren sei das noch so gewesen, sagt Tobias Appl, Bezirksheimatpfleger in der Oberpfalz. Heute aber sei der Trend zur Tracht ungebrochen, sei „der Gruppenzwang so groß, dass das alle anhaben“, auch wenn „schon erste kulturwissenschaftliche Beobachtungen zeigen, dass es nicht mehr 100 Prozent sind“.

Menschen kommen zur Wiesn in Dirndl oder Lederhose

Und so wird es wohl auch in diesem Jahr - wie in den Jahren vor der Corona-Pandemie auch - auf dem größten Volksfest der Welt nur so wimmeln von Menschen in Dirndl oder Lederhose.