Wintersportmode kommt in dezenten Farben

Sportkleidung muss heute auch tragbar sein, wenn man keinen Sport macht. Das hat den Look der Wintersport-Ausrüstung verändert: Farblich stimmen vor allem Anorak, aber auch die Hosen mit der üblichen Alltagsmode überein. dpa

So bringen viele Hersteller vornehmlich Dezentes für die Saison 2018/19 heraus und setzen etwa auf dunkles Grün, tiefes Rot, angegrautes Blau, Weiß und sämtliche Grautöne.

„Outdoor-Bekleidung wird zum Multitalent, das in jeder Situation in zeitlosem Design überzeugt und beim Sport ebenso tragbar ist wie beim Schneespaziergang oder Stadtbummel“, heißt es in einem Trendbericht zur Sportartikelmesse Ispo in München. Dort wurden bereits im Januar 2018 die Trends für die aktuelle Saison präsentiert.

Allerdings bleiben Teile der Wintersport-Mode sich treu: Die bisher typischen neonfarbigen Highlights finden sich durchaus auch noch in den Kollektionen. Sie fallen natürlich auf in der weißen Pracht auf den Pisten und an den Hängen.

So kommt es auch, dass Trendexperten zugleich davon sprechen, dass wieder etwas mehr Farbe an Wintersportlern zu erwarten ist. So lehnt sich laut den Analysten der ISPO die Farbgebung zum Beispiel an der Palette von Nordlichtern an oder bietet softe Töne im Retro-Look.

Messe ISPO

FOTO: Mammut

FOTO: Mammut

FOTO: Moritz Attenberger