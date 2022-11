Eine Frage der Haltbarkeit : Wofür steht der Tiegel auf der Shampoo-Flasche?

Frankfurt/Main Wer sich Kosmetikprodukte genauer ansieht, dürfte schon auf die beiden Symbole gestoßen sein: Die Sanduhr und den geöffneten Cremetiegel. Doch was bedeuten sie - und wo liegt der Unterschied?

Die Antwort: Das Symbol des offenen Tiegels mit einer Zahl in der Mitte. Es gibt die Haltbarkeit nach dem Öffnen der Kosmetika in Monaten an, so der Industrieverband Körperpflege- und Waschmittel (IKW).