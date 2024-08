Qual der Wahl Zwischen Großstadt und Dorfidylle: Wo wollen wir wohnen?

Doch tatsächlich gibt es Unterschiede, die auf der Hand liegen. „Je größer eine Stadt ist, desto mehr regelhafte Angebote hat sie meistens. Die Wahrscheinlichkeit, ein Opernhaus vorzufinden, ist in der Großstadt höher als in der Kleinstadt. Ähnlich sieht es etwa im Bereich Bildung aus“, sagt Pätzold. Was vor allem junge Menschen in die Großstädte ziehe, seien die Aussichten auf viele Menschen, viel Austausch, viel Fremdheit, gepaart mit guten kulturellen und sozialen Angeboten.