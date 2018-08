10 beste Filme über Casino

Die Geschichte über einen impulsiven Spielers, der macht alles, um einen großen Jackpot zu knacken, ist eigentliche keine schlechte Geschichte.

Und es gibt viele Werke, die diesem Thema gewidmet sind. Filme, wo es um Zocker am Pokertisch, heiße Würfeln, klappernde Räder, Bars und strahlende seriöse Casinos geht, gefallen nicht nur den leidenschaftlichen Spielern, sondern auch den Menschen, die mit der Casino-Welt nichts zu tun haben. Filme über Casino sind immer populär und kommen nie aus der Mode.

Auch wenn Sie haben nicht so viel Geld haben, um in der Casino-Stadt Las Vegas tolle Glücksspiele zu spielen, gibt es keine Gründe zu Sorgen! Denn es die Möglichkeit gibt, sich in die Glücksspielwelt einzutauchen ohne das eigene Haus zu verlassen. Im aktuellen Artikel präsentieren wir Ihnen eine Liste der besten Filme über Spielcasinos, die Ihnen Nervenkitzel versprechen. Also machen Sie sich bequem und genießen Sie die echten Meisterwerke der Kinematographie!

1. Casino (1995)

Das ist vielleicht der beste Casino Film. Im Film mit dem Namen Casino geht es um die Fehden zwischen zwei Mafia-Freunden, die ein Glücksspiel-Imperium halten. Robert De Niro erscheint in seiner Rolle als Low-Level-Gangster Same "Ace" Rothenstien, die sich auf der realen Figur von Frank "Lefty" Rosenthal basiert, neben Joe Pesci als Nicky Santoro. Sharon Stone in der Rolle einer Prostituierte McKenna sieht so attraktiv wie nie zuvor.

Unter der Regie von Martin Scorsese, basierend auf einem Buch von Nicholas Pileggi ist Casino eine wahre Geschichte von einem Mann, der vier Casinos für die Mafia führte, enthüllt die schlechte Seite von Las Vegas und seiner Casino-Welt, die durch seine Glitzer verdeckt wird. Es wäre unfair, wenn diese spannende Geschichte zu unserer Liste nicht gehörte.

2. Casino Royale (2006)

Der britische Geheimdienstagent James Bond hat entdeckt, dass der Finanzier einer terroristischen Organisation plant, Geld in Pokerspielen zu sammeln. Um seinen bösen Plan vorzubeugen, kommt Bond an den High-Stakes-Pokertisch von Casino Royale.

Im Jahre 2006, als der Film veröffentlicht wurde, hörten sowohl Filmkritiker als auch Zuschauer immer wieder auf, die Arbeit von Daniel Craig, als den neuen 007 mit einer Lizenz zum Töten zu analysieren. Casino Royale ist mehr als nur High-Stakes Glücksspiel und Bond-Stil Romantik und Spionage, sondern auch der beste Film der Bond-Serie.

3. Der Spieler (2014)

In diesem Remake des 70er-Jahre-Klassikers The Gambler porträtiert Mark Wahlberg die Rolle des spielsüchtigen Literaturschriftstellers Jim Bennet. Bennet hat nach einigen Black-Jack-Runden in einem illegalen Casino eine große Geldsumme gewonnen. Dann beginnt die Geschichte über seine Versuche, richtige Wege zu finden, den Gangster zurückzuzahlen, während einer seinen Lehrlinge, Amy (gespielt von Brie Larson) ihm zu helfen versucht, das Geld zu machen.

4. 21 (2008)

Im Film mit dem Titel 21 geht es um eine Gruppe von College-Studenten, die von ihrem Professor ausgebildet wurden, um Experten beim Zählen von Karten in den Glücksspielen zu sein, um in Las Vegas zu gewinnen. Und es ist kein Wunder, dass solche Kartenzähler von Spielbanken gehasst werden. Wenn die Casinos ihr ordentliches Kartenzählen entdecken, beginnt eine spannende Geschichte.

Unter der Regie von Robert Luketic spielen in diesem Film weltbekannte Hollywood-Stars wie Kevin Spacey, Kate Bosworth, Jim Sturgess, Aaron Yoo, Laurence Fishburne und andere. Jeder wollte nach der Veröffentlichung des Films im Jahre 2008 lernen, Karten zu zählen.

5. Hard Eight (1996)

Im Film Hard Eight geht es um einen Profi-Spieler, Sydney, dessen Rolle von von Philp Baker Hall gespielt wird. In den Sechzigern trifft er John (gespielt von John C. Riley), der ihn dem Weg zum Glück zeigt. Sydney besucht mit John Spielbanken. Der Spielprozess geht John gut, bis er eine Cocktail-Kellnerin Clementine, die von Gwyneth Paltrow gespielt wird, kennenlernt.

Die Rolle von Sydney wurde speziell für Hall geschrieben. Hard Eight ist das Debüt des US-amerikanischen Filmemachers Paul Thomas Anderson, mit welchem er seine hochwertige Filmproduktion präsentiert hat.

6. Rounders (1998)

Rounders ist eine Geschichte von einem jungen Spieler, der das Spielen aufgibt, aber wieder an die Tische zurückkehren muss, um seinem guten Freund zu helfen. Trotz dem Hollywood-Einfluss gibt Rounders einen realistischen Einblick in die Underground-Welt des Pokerspiels.

Matt Damon, der als echter leidenschaftlicher Glücksspieler bekannt ist spielt die Rolle des jüngsten reformierten Poker-Spielers Mike McDermott. In diesem Film handelt es nicht vom Glück, sondern von Verstand und Disziplin. Edward Norton spielt die Rolle von Mikes Freund, Lester "Worm" Murphy. Der Film wird von John Dahl verfilmt.

7. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)

Fear and Loathing in Las Vegas ist die Geschichte eines psychedelischen Missgeschicks von zwei Freunde, die von Los Angeles nach Las Vegas reisen. Duke, der Sportjournalist und sein Anwalt, Dr. Gonzo (gespielt von Benicio del Toro) reist zum Bazooko Circus Casino in Las Vegas und experimentiert mit den verschiedenen Drogen.

Raoulo Duke ist eine der besten Rollen, die Johnny Depp jemals gespielt hat. Der Film lief an der Kinokasse nicht gut, als er 1998 veröffentlicht wurde, aber der heute wird er als ein Kultklassiker.

8. The Cooler (2003)

Bernie Lootz hat kein Glück im Leben. Alles was er macht, geht immer schief. Sogar seine Anwesenheit den anderen Menschen Pech bringt. Deswegen wurde er von seinem alten Freund Shelly Kaplow, bei einem Spielcasino dem Shangri La, das von Mafia kontrolliert wird, eingestellt, um seine Spielschulden abzuzahlen. Es bleibt nur wenige Zeit bis er mit Shelly quitt ist und gehen kann. Dann zählt Bernie die Tage und freut sich auf den neuen Anfang. Dieser Film ist sehr interessant und gefällt allen Casino-Spielern.

9. Killing Them Softly (2012)

In diesem Film geht es um einen Amateur-Gauner Frankie (gespielt von Scoot McNairy), der mit einem weiteren Gauner Johnny Amato (Vincent Caratola), und einem anderen Freund, ein Kartenspiel von Mafia-Bossen geraubt haben. Die Mafia engagiert sofort Jackie Cogan (Brad Pitt), um die Verantwortlichen für den Raubüberfall zu jagen.

Glücksspiel und Kriminalität sind in modernen Filmen immer eng verbunden und vielleicht ist es auch in Wirklichkeit so. Killing Them Softly ist ein weiterer Film über Kriminalität und Glücksspiel, der einen kleinen Einblick in die große Welt der Mafia gibt.

10. Croupier (1998)

Jack Mandfred, der in diesem Filmvon Clive Owen gespielt wird, ist ein aufstrebender Autor, der die Arbeit eines Croupiers in einem Casino übernimmt, nur um die Runden zu kommen. Er bleibt jedoch in der Welt der Casino Spiele, wo er die Inspiration für einen Roman findet, den er zu schreiben versucht.

Dieser Film, der von Mike Hodges inszeniert wurde, zeigt die Schattenseiten der Glücksspielwelt und wie sie das Leben von Menschen, die sich dort ihre Zeit verbringen, mahnen.

Zusammenfassung

Wie Sie Sehen, ist Casino-Welt ein beliebtes Thema der Filme. Leider nicht alle haben die Möglichkeit, nach Las Vegas zu reisen und in diese spannende Atmosphäre einzutauchen. In diesem Fall kommen uns Filme über Glücksspiele, Gefahr, Nervenkitzel, Betrüger und Gangster zur Hilfe. Sie bringen etwas Spieleifer in unser Leben. Casino Filme sind immer sehr emotionell und fesselnd und deswegen ist es kein Wunder, dass die so populär sind und es mit jedem Jahr immer mehr neue Filme zu diesem Thema veröffentlicht werden. Und wenn Sie ein echter Glücksspielfan sind, inspirieren Sie wahrscheinlich solche Filme auf das Spielen in Realität. Es gibt viele Kasinos in Deutschland, wo man sich ausgezeichnet erholen und wahrscheinlich sogar einen Jackpot knacken kann. Zum Schluss möchten wir Ihnen nur empfehlen, vorsichtig zu sein und sich aufhören, wenn es an der Zeit ist!