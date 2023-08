Neue Ahsoka-Serie gestartet 15 Fakten über Star Wars: Testen Sie Ihr Wissen

Nachdem die Figur der Ahsoka in der Zeichentrickserie „Star Wars – The Clone Wars“ eingeführt wurde und sich schnell zum Fanliebling entwickelte, trat sie in der Zeichentrickserie „Star Wars: Rebels“ mehrmals an der Seite der Rebellen auf. Zur Freude vieler feierte sie in „The Mandalorian“ schließlich ihr Liveaction-Debüt und erschien auch in „The Book of Boba Fett“. Verkörpert wird die Rolle der Ahsoka Tano wieder von der Schauspielerin Rosario Dawson.