Internet 25 Jahre Google: Fünf Alternativen zur meistgenutzten Suchmaschine

Der Name kommt übrigens von der englischen Zahl „Googol“, die einer 10 gefolgt von 100 Nullen entspricht. Der Name sollte ein Hinweis auf die vielen Ergebnisse sein, die eine Suche im Internet liefert. In der Vergangenheit stand Google aber auch schon wegen Problemen mit dem Datenschutz, dem Schalten von Werbung und der Verwendung von Tracking Cookies in der Kritik. Wiederholt haben sich Entwickler weltweit an einer Alternative zu Google versucht. Wir stellen fünf dieser Angebote vor.