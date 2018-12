später lesen Gut zu wissen 3 Gründe, warum das Online Casino besser ist, als die Spielbank FOTO: unsplash.com / Michał Parzuchowski FOTO: unsplash.com / Michał Parzuchowski Teilen

Es hat sich über die letzten Jahre hinweg abgezeichnet: Immer mehr Spieler bevorzugen das Online Casino, auch wenn es eine Spielothek oder eine Spielbank in ihrem Ort gibt. Man hat das Gefühl, dass das Glücksspiel noch beliebter geworden ist, seitdem es Smartphones gibt. Warum das so ist und was die Spieler an Online Casinos so toll finden, wollen wir heute einmal genauer ansprechen.