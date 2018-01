später lesen Neuer Controller auf der CES 3dRudder lässt Spieler VR-Spiele mit den Füßen steuern FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Mit dem Blackhawk von 3dRudder sollen Spieler in der virtuellen Realität auch ihre Füße nutzen können. Der auf der <a href="https://www.ces.tech/" target="_blank">Elektronikmesse CES</a> (9. bis 12. Januar) gezeigte Controller übersetzt Fußbewegungen der Spieler in diversen Virtual-Reality-Spielen (VR) in Bewegungskommandos. dpa