60 Prozent wollen digitale Silvestergrüße verschicken

Wenn die Deutschen zum Jahreswechsel ihre Silvestergrüße verschicken, entsteht dabei ein beachtliches Datenvolumen. 60 Prozent der Bundesbürger wollen ihre Grüße in diesem Jahr per Text- oder Sprachnachricht oder als Beitrag in sozialen Netzwerken übermitteln. dpa