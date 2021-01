Für iPad und iPhone : ADAC-Camping-App und „ZOOM“ bei iOS-Nutzern beliebt

Viele iOS-Nutzer setzen in diesem Jahr aufs Campen und laden sich für die Planung die ADAC-App herunter. Foto: App Store von Apple/dpa-infocom

Berlin Auch wenn der Camping-Urlaub derzeit noch auf der Kippe steht, stecken viele iOS-User schon mitten in der Planung. Helfen lassen sie sich dabei gern von der ADAC-App. Außerdem: Messenger-Apps bleiben coronabedingt ein Renner.

Es ist Winter und die Corona-Pandemie zwingt uns zu Kontaktbeschränkungen. An weite Reisen ist derzeit nicht zu denken. Doch so mancher iOS-User träumt schon vom Frühling und plant den ersten Camping-Trip 2021.

Die ADAC-App „ADAC Camping/Stellplatz 2021“ (4,99 Euro) ist dabei ein praktischer Helfer. In dieser Woche viel geladen schafft sie es auf Platz 8 der iOS-Charts. Mit der ADAC-App ist der passende Camping- oder Stellplatz schnell gefunden. Die umfassenden Platzbeschreibungen und viele Fotos vermitteln schon vor der Anreise einen genauen Eindruck. Zudem unterstützen die persönlichen Erfahrungsberichte anderer Camper die Suche nach dem besten Angebot.

Instant-Messenger-Apps sind coronabedingt weiter sehr gefragt. Ganz oben in den Charts hält sich „ZOOM Cloud Meetings“. Mit der App können Meetings mit bis zu 100 Teilnehmern gestartet werden. Außerdem bietet „ZOOM Cloud Meetings“ virtuelle Hintergründe, direkte Bildschirmfreigaben und Whiteboard Zusammenarbeit in Echtzeit. Doch auch der Konkurrent, „Microsoft Teams“, ist gerade ziemlich erfolgreich. Bei den meistgeladenen iPhone-Apps belegt die Anwendung Platz vier.

Meistgekaufte iPhone-Apps





Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

2 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49

3 Forest - Bleib fokussiert SEEKRTECH CO., LTD. 2,29

4 food with love Food with love 3,99

5 Minecraft Mojang 7,99

6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

7 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

8 ADAC Camping / Stellplatz 2021 ADAC Camping GmbH 4,99

9 Oje, ich wachse! Domus Technica 4,49

10 AutoSleep Schlaftracker Tantsissa 4,49

Meistgeladene iPhone-Apps





Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 Signal - Sicherer Messenger Signal Messenger, LLC kostenlos

2 Telegram Messenger Telegram FZ-LLC kostenlos

3 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos

4 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

5 Vinted - Secondhand verkaufen Vinted Limited kostenlos

6 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos

7 Instagram Instagram, Inc. kostenlos

8 Jitsi Meet 8x8, Inc. kostenlos

9 TikTok TikTok Pte. Ltd. kostenlos

10 YouTube Google LLC kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps





Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 GoodNotes 5 Time Base Technology Limited 8,99

2 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99

3 Notability Ginger Labs 9,99

4 Minecraft Mojang 7,99

5 Monopoly Marmalade Game Studio 4,49

6 Bloons TD 6 Ninja Kiwi 5,49

7 Threema. Sicherer Messenger Threema GmbH 3,99

8 Messaging for WhatsApp on iPad Burak Acemoglu 3,49

9 Duet Display Duet, Inc. 10,99

10 ADAC Camping / Stellplatz 2021 ADAC Camping GmbH 4,99

Meistgeladene iPad-Apps





Platz App-Name Entwickler Preis in Euro

1 ZOOM Cloud Meetings Zoom kostenlos

2 Microsoft Teams Microsoft Corporation kostenlos

3 Microsoft Word Microsoft Corporation kostenlos

4 Jitsi Meet 8x8, Inc. kostenlos

5 ANTON - Schule - Lernen solocode GmbH kostenlos

6 Messenger for WhatsApp Web Henrique Velloso kostenlos

7 Skype für das iPad Skype Communications S.a.r.l kostenlos

8 Microsoft PowerPoint Microsoft Corporation kostenlos

9 YouTube Google LLC kostenlos

10 Microsoft OneNote Microsoft Corporation kostenlos